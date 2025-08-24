قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بالشرق الأوسط
الكوليرا تفتك بجنوب دارفور .. 158 وفاة وآلاف الإصابات وسط حصار خانق
مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار
حتى أزمة المراجيح معرفوش يحلوها.. تامر عبدالحميد يُهاجم مجلس الزمالك ويُطالب برحيله
الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح
زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترامب على مواجهة نتنياهو
الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي
إغلاق جميع فروع الأكاديمية.. تفاصيل غرق 6 فتيات ونجاة العشرات في كارثة شاطئ أبو تلات | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح

أرشيفية
أرشيفية
عبد الخالق صلاح

أكدت الإعلامية نانسي نور أن تكرار حوادث الغرق على شواطئ مثل العجمي يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، مشيرة إلى أن المسؤولين بالمحافظة وإدارة المصايف يقومون بدورهم في توعية المواطنين بخطورة النزول إلى البحر، خاصة في المناطق المعروفة بوجود دوامات وسحب مفاجئ. وأوضحت أن المشكلة تكمن في إصرار بعض المصطافين على تجاهل التحذيرات، وهو ما يجعل غلق هذه الشواطئ أمام الجمهور خطوة ضرورية لحماية الأرواح ومنع الكوارث.

وأضافت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن رفع الراية الحمراء لا يتم بشكل عشوائي، بل هو مؤشر صريح على وجود خطر يستوجب الامتناع التام عن النزول إلى المياه، معتبرة أن تجاهل هذه الإشارات والاستخفاف بها يؤدي إلى نتائج مأساوية. وشدّدت على أن وعي المصطافين والتزامهم بالتعليمات يمثلان خط الدفاع الأول ضد الغرق.

وتابعت أن الاستمتاع بالشاطئ لا يقتصر على النزول إلى البحر فقط، بل يمكن قضاء وقت ممتع على الرمال أو بالقرب من المياه دون تعريض النفس لمخاطر مؤكدة، مشددة على أن الدوامات البحرية القوية لا يمكن مواجهتها بالقوة البشرية، ما يجعل الاستهانة بها مجازفة بحياة الأفراد. ودعت في ختام حديثها إلى الالتزام التام بالتحذيرات الرسمية وعدم المخاطرة تحت أي ظرف.

الإعلامية نانسي نور العجمي المصطافين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

صورة أرشيفية

حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

ترشيحاتنا

سامسونج

خبر صادم لملاك هواتف سامسونج وموتورولا.. T-Mobile قد لا تدعم الإنترنت الفضائي على أجهزتكم أبداً

رينو الجديدة

رينو أوسترال… تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية .. تفاصيل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد