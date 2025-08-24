الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح

أكدت الإعلامية نانسي نور أن تكرار حوادث الغرق على شواطئ مثل العجمي يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، مشيرة إلى أن المسؤولين بالمحافظة وإدارة المصايف يقومون بدورهم في توعية المواطنين بخطورة النزول إلى البحر، خاصة في المناطق المعروفة بوجود دوامات وسحب مفاجئ. وأوضحت أن المشكلة تكمن في إصرار بعض المصطافين على تجاهل التحذيرات، وهو ما يجعل غلق هذه الشواطئ أمام الجمهور خطوة ضرورية لحماية الأرواح ومنع الكوارث.

وأضافت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن رفع الراية الحمراء لا يتم بشكل عشوائي، بل هو مؤشر صريح على وجود خطر يستوجب الامتناع التام عن النزول إلى المياه، معتبرة أن تجاهل هذه الإشارات والاستخفاف بها يؤدي إلى نتائج مأساوية. وشدّدت على أن وعي المصطافين والتزامهم بالتعليمات يمثلان خط الدفاع الأول ضد الغرق.

وتابعت أن الاستمتاع بالشاطئ لا يقتصر على النزول إلى البحر فقط، بل يمكن قضاء وقت ممتع على الرمال أو بالقرب من المياه دون تعريض النفس لمخاطر مؤكدة، مشددة على أن الدوامات البحرية القوية لا يمكن مواجهتها بالقوة البشرية، ما يجعل الاستهانة بها مجازفة بحياة الأفراد. ودعت في ختام حديثها إلى الالتزام التام بالتحذيرات الرسمية وعدم المخاطرة تحت أي ظرف.