محاكمة 50 متهمًا بقضية الهيكل الإدارى لجماعة الإخوان.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 50 متهمًا في القضية رقم 14739 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتي 9 مايو 2022، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من السابع وحتي الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهمين للمتهمين 18 و20 و31، حرضوا علي ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.