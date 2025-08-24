ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في سهرة فنية مميزة |صور

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والدراما، منهم: أحمد العوضي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، عصام السقا، ومصطفى خاطر.



وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: «لمحة من أجواء الليلة الماضية».

وكانت قد بدأت النجمة ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بين النجمين في السابق.

الفيلم من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

تتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.







