إنبي يواجه الجونة في الجولة الرابعة بالدوري المصري مساء اليوم

يستضيف فريق إنبي نظيره الجونة في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تعزيز رصيدهما والتقدم في جدول الترتيب.

ويدخل الفريق البترولي اللقاء وهو يفتقد لجهود لاعبه محمد سمير الموقوف بعد طرده في الجولة الماضية أمام سيراميكا، والتي انتهت بخسارة إنبي بهدفين نظيفين، ليبحث أبناء حمزة الجمل عن استعادة الانتصارات وتصحيح المسار.

في المقابل، استعد الجونة بقيادة أحمد مصطفى "بيبو" بخطة دقيقة، بعدما قام الجهاز الفني بمراجعة مباريات إنبي الأخيرة للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى المنافس، على أمل الخروج بنتيجة إيجابية تدعم الفريق في سباق الدوري.

وكان الجونة قد استهل مشواره بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف، ثم تعادل سلبياً مع غزل المحلة، بينما غاب عن الجولة الثانية، ليجمع 4 نقاط وضعته في المركز السابع.

أما إنبي، فحقق بداية متوازنة بالتعادل مع فاركو، ثم الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمته الأولى أمام سيراميكا، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.