الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد لاعب وسط الفريق إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يُجدد عقده حتى الآن، رغم بدء التفاوض منذ فترة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر "أون سبورت إف إم"، أن الأهلي يسعى لتمديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030، بدلًا من نهايته الحالية في 2028، مع تحسين راتبه، إلا أن اللاعب لديه طلبات مالية ما زالت قيد الدراسة.

وأضاف شوبير:"لم يحدث أي جديد حتى اللحظة في ملف التجديد، ولا صحة لما يُقال عن توقيعه رسميًا. لا يوجد لاعب حاليًا يوقّع على بياض، هذا لم يعد موجودًا في عالم كرة القدم، والاحتراف هو الأساس."

وأشار إلى أن إمام عاشور ليس الوحيد الذي لديه مطالب مالية، بل كذلك المالي أليو ديانج، الذي لم يجدد عقده حتى الآن، في المقابل وافق كريم فؤاد على العرض المقدم من الأهلي لتجديد عقده دون وضع شروط، ويجري حاليًا إعداد العقود الخاصة به.