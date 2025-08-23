سر صورة إمام عاشور في ملعب التتش.. إعلامي يكشف

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الصورة الخاصة بـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في ملعب التتش؛ هي إعلان يخص قناة الأهلي للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة المقرر إقامتها يوم الاثنين القادم.

وقال عبر برنامجه “بلس 90” على قناة “النهار” الفضائية: “الإعلان الذي قام بتصويره إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة، ويتحدث عن العلاقة التاريخية بين الناديين ولا علاقة لها مطلقا بملف تمديد عقد اللاعب كما يتردد”.

وأضاف: في الصورة يظهر طفل مرتديًا تيشيرت قميص نادي غزل المحلة، وهو أيضا يظهر في نفس الإعلان، لكن للتأكيد، الإعلان ليس له علاقة بتمديد عقد إمام عاشور.