أخبار البلد

«اورنچ مصر» توقع شراكة حصرية مع «إنجاز» لتسهيل تحويل الأموال من السعودية عبر «اورنچ كاش»

أحمد عبد القوى

وقعت اورنچ مصر شراكة حصرية مع «إنجاز للمدفوعات»، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المالية في السعودية والشرق الأوسط و تغطي انجاز المملكة عبر شبكة تضم أكثر من 140 فرعاً، وتجمع بين الحضور الميداني القوي والخدمات الرقمية المبتكرة، لتقديم خدمة تحويل الأموال من السعودية إلى مصر، وتضمنت الشراكة مزايا استثنائية للعملاء حيث توفر عرضا حصريا يتيح إعفاء المرسل من أي رسوم عند التحويل من منصة او فروع «إنجاز» إلى محفظة «اورنچ كاش»، في حين تمنح اورنچ كاش مستلم الحوالة كاش باك بقيمة 500 جنيه عند إتمام عملية الاستلام بنجاح.

وتأتي الشراكة في إطار توسع محفظة "اورنچ كاش" في توفير خدمات الحوالات المالية الدولية، من الأردن والكويت والإمارات وقطر وعُمان، بما يعكس ريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي والخدمات المالية الرقمية، ودورها الحيوي في دعم خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي، عبر تسهيل استلام الأموال من الخارج بسهولة وأمان.

وتوفر خدمة الحوالات الدولية عبر "اورنچ كاش" تجربة رقمية متكاملة وآمنة، تتيح استلام الأموال فوريًا من الخارج مباشرة إلى المحفظة الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو اتخاذ أي إجراءات إضافية، وبمجرد تسلم الأموال على المحفظة سيتمكن عميل "اورنچ كاش" من استخدامها في جميع العمليات المتاحة سواء الشراء، أو الدفع، أو سداد الفواتير، أو السحب النقدي.

 وبهذه المناسبة، أعرب أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر، عن سعادته بالتعاون بين إنجاز التي تتمتع بخبرة طويلة في قطاع التحويلات المالية على مستوى الشرق الأوسط، ومحفظة اورنچ كاش التي تخدم ملايين العملاء في مصر، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحفز استخدام القنوات الرقمية ويعزز تجربة المستخدمين.

وأضاف: "نفخر بتوسعنا في إطلاق خدمات تحويل الأموال الدولية عبر محفظة اورنچ كاش بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، ويوفّر لعملائنا وسيلة آمنة وسريعة لاستلام الحوالات الدولية. ونؤمن بأهمية التعاون مع شركاء استراتيجيين لتقديم حلول مبتكرة تُعزز القيمة المقدمة للعملاء وتسهم في تحسين حياتهم اليومية."

وقد صرّح بسام العيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجاز للمدفوعات»، قائلاً:

"تعد هذه الشراكة مع «اورنچ مصر» خطوة محورية لتعزيز حضورنا الرقمي وتقديم تحويلات مالية أسرع وأكثر أماناً بين السعودية ومصر."

وأضاف: "نثمّن في «اورنچ مصر» شريكاً قوياً يمتلك قاعدة عملاء ضخمة، وهو ما يتكامل مع شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 140 فرعاً وأكثر من 2 مليون مستخدم للتطبيق الالكتروني للشركة. من خلال هذا التعاون، لا نقتصر على تسهيل التحويلات فقط، بل نقدم قيمة ملموسة للمستخدمين تدعم تحقيق الشمول المالي في المنطقة."

واختتم: “هذه الشراكة تمثل تجسيدًا عمليًا لإيماننا بفاعلية الشراكات الاستراتيجية، التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، وهي النواة لتعاون أوسع يُحدث نقلة نوعية في عالم التحويلات المالية الدولية.”

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
