أحمد حسن: الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا بقيد الكيني أرون.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن انتظار نادي الزمالك خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون".

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بدءا من اليوم الأحد 24 أغسطس، حيث تقام عدة مباريات مهمة أبرزها لقاء الزمالك مع فاركو، والأهلي أمام غزل المحلة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة كالتالي:

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي – 6:00 مساءً

إنبي × الجونة – 9:00 مساءً

طلائع الجيش × الإسماعيلي – 9:00 مساءً