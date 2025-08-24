مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن جدول الندوات والمحاور الفكرية في دورته 32

أعلن الدكتور محمد سمير الخطيب عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خلال المؤتمر الصحفي بالمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل برنامج المحور الفكري الذي ينطلق من 2 وحتى 6 سبتمبر 2025، متناولًا قضايا المسرح في زمن ما بعد العولمة، إلى جانب محور "رد الجميل" المخصص لتكريم رموز مسرحية بارزة.

عملت إدارة المهرجان على وضع برنامج فكري متنوع يجسد أهداف الدورة (32) على مناقشة أحدث القضايا العالمية في المسرح، إلى جانب الوفاء لرموز أثروا الساحة المسرحية العربية والدولية.

*أولًا: محور (المسرح وما بعد العولمة)*

*اليوم الأول – الثلاثاء 2 سبتمبر 2025*

الجلسة الأولى (10:00 – 12:00 ظهرًا): المسرح والذكاء الاصطناعي، مدير الجلسة: أ.د هشام زين الدين (لبنان)، المشاركون: أ.د عبد الكريم عبود (العراق) – أ. جهاد الديناري (مصر) – د. سليمان آرتي (الكويت) – أ.د منتهى طارق (العراق).

الجلسة الثانية (12:30 – 2:00 ظهرًا): المسرح والما بعديات

مدير الجلسة: أ. خالد الرويعي (البحرين)، المشاركون: السفير علي شيبو (العراق/فرنسا) – محمد هادي فرحاني (تونس) – د. أحمد مجدي (مصر).

الجلسة الثالثة (2:30 – 3:30 عصرًا): سيمنار تطبيقات عملية في الذكاء الاصطناعي، يقدمها المصمم والمخرج المسرحي عزت إسماعيل (مصر).

*اليوم الثاني – الأربعاء 3 سبتمبر 2025*

الجلسة الأولى (10:00 – 11:30 صباحًا): تجارب مسرحية معاصرة

مدير الجلسة: أ.د حاتم ربيع (مصر)، المشاركون: صالح زمانان (السعودية) – آن ماري (لبنان) – محمد سيد أحمد (السودان).

الجلسة الثانية (12:30 – 2:00 ظهرًا): المسرح والتنمية المستدامة

مدير الجلسة: أ.د محمد عبد الله البرنس (مصر)

المشاركون: أ.د يوسف هاشم عباس (العراق) – أ.د زينب لوت (الجزائر) – مجدي محفوظ (مصر).

*اليوم الثالث – الخميس 4 سبتمبر 2025*

الجلسة الأولى (10:00 – 12:00 ظهرًا): المسرح والذكاء الاصطناعي

مدير الجلسة: أ.د خالد أمين (المغرب)، المشاركون: ألبرت لانج (ألمانيا) – تروستن جوست (ألمانيا) – توماس إيرمر (ألمانيا) – كاتيا هوثورن (إنجلترا).

الجلسة الثانية (12:30 – 2:00 ظهرًا): المسرح والتنمية المستدامة

مدير الجلسة: أ.د دينا أمين (مصر)، المشاركون: هايدي وايلي (ألمانيا) – جيليانا كامبانا (أمريكا) – هاندان سالتا (تركيا).

الجلسة الثالثة (2:30 – 4:00 عصرًا): تجارب مسرحية معاصرة

مدير الجلسة: د. أسماء يحيى الطاهر عبد الله (مصر)، المشاركون: سافاس باستاليدس (اليونان) – إيفين ميدينيسا (صربيا) – أونا كريستيا جريجوريسكو (رومانيا).



*ثانيًا: محور (رد الجميل)*

*اليوم الرابع – الجمعة 5 سبتمبر 2025*

الجلسة الأولى (11:00 – 1:00 ظهرًا): تكريم د. سامي عبد الحميد (العراق)

مدير الجلسة: أ.د عادل حربي (السودان)، المشاركون: أ.د ميمون الخالدي (العراق) – أ.د عبد الكريم عبود (العراق) – د. بشار عليوي (العراق).

الجلسة الثانية (2:00 – 4:00 عصرًا): تكريم أ.د حسن المنيعي (المغرب)

مدير الجلسة: د. يوسف أمفزع (المغرب)، المشاركون: أ.د خالد أمين (المغرب) – أ.د سعيد كريمي (المغرب) – أ. حسن النفالي (المغرب).

*اليوم الخامس – السبت 6 سبتمبر 2025*

الجلسة الأولى (10:00 – 12:00 ظهرًا): تكريم أ. هناء عبد الفتاح (مصر)

مدير الجلسة: د. إنجي البستاوي (مصر)، المشاركون: أ.د مدحت الكاشف (مصر) – أ.م.د عبير فوزي (مصر) – أ.م.د هنادي عبد الخالق (مصر).

الجلسة الثانية (12:30 – 2:30 ظهرًا): لقاء مفتوح مع البروفيسور باتريس بافيز (فرنسا)، يدير النقاش: أ.د خالد أمين (المغرب).



ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يُعد من أبرز المنصات المسرحية في المنطقة العربية، دوره الريادي في دعم التجارب المسرحية المبتكرة، والانفتاح على أحدث اتجاهات المسرح العالمي، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية والدولية

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري، ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية، بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.