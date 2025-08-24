مراسلة "القاهرة الإخبارية" : القصر الرئاسي بصنعاء كان الهدف الأول في الهجمات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ في هذه الأثناء غارات جوية على أهداف متعددة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت السلامين، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أبرز الأهداف، بحسب التقارير الإسرائيلية، تشمل القصر الرئاسي، ومستودعات لتخزين الوقود تستخدمها جماعة الحوثي، بالإضافة إلى محطتين لتوليد الطاقة تقعان جنوب غرب صنعاء.

وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها صنعاء لهجمات من هذا النوع، إلا أن هذه الضربات تأتي في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، يُعتقد أنه يحمل رؤوسًا متفجرة، ما أثار حالة من القلق في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، خاصة بعد سقوطه في فناء أحد المنازل داخل البلدات المحتلة دون أن يُسفر عن إصابات أو أضرار كبيرة.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن التحليلات الأولية لدى المحللين العسكريين والسياسيين في إسرائيل تشير إلى أن فشل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ بسرعة، قد يكون أحد الدوافع المباشرة لتكثيف الغارات على صنعاء.

ولفتت إلى أن وسائل الإعلام العبرية أكدت أن القصر الرئاسي كان الهدف الأول في هذه الهجمات، تلاه استهداف منشآت نفطية ومحطات طاقة رئيسية، مع استمرار الغارات حتى لحظة نقل التقرير.

وختمت السلامين بالقول إنه حتى الآن لم تصدر تقارير رسمية تحدد حجم الأضرار أو الإصابات الناجمة عن هذه الغارات، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.