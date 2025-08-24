قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة
جهاز حماية المنافسة يكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الممارسات الاحتكارية
أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا
أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية
متى ترث المطلقة من زوجها؟.. أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون لها حق في التركة
إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
كرة القدم النسائية| الأهلي يفوز على بالم هيلز بثلاثية نظيفة
موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت
أحمد موسى: عرضنا وثائق الإخوان منذ 10 سنوات
بعد نشره على مواقع التواصل.. صاحب فيديو صفع ذوي الهمم يواجه هذه العقوبات
بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية" : القصر الرئاسي بصنعاء كان الهدف الأول في الهجمات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية

صنعاء
صنعاء
علي مكي

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ في هذه الأثناء غارات جوية على أهداف متعددة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت السلامين، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أبرز الأهداف، بحسب التقارير الإسرائيلية، تشمل القصر الرئاسي، ومستودعات لتخزين الوقود تستخدمها جماعة الحوثي، بالإضافة إلى محطتين لتوليد الطاقة تقعان جنوب غرب صنعاء.

وأكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها صنعاء لهجمات من هذا النوع، إلا أن هذه الضربات تأتي في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، يُعتقد أنه يحمل رؤوسًا متفجرة، ما أثار حالة من القلق في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، خاصة بعد سقوطه في فناء أحد المنازل داخل البلدات المحتلة دون أن يُسفر عن إصابات أو أضرار كبيرة.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن التحليلات الأولية لدى المحللين العسكريين والسياسيين في إسرائيل تشير إلى أن فشل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ بسرعة، قد يكون أحد الدوافع المباشرة لتكثيف الغارات على صنعاء.

ولفتت إلى أن وسائل الإعلام العبرية أكدت أن القصر الرئاسي كان الهدف الأول في هذه الهجمات، تلاه استهداف منشآت نفطية ومحطات طاقة رئيسية، مع استمرار الغارات حتى لحظة نقل التقرير.

وختمت السلامين بالقول إنه حتى الآن لم تصدر تقارير رسمية تحدد حجم الأضرار أو الإصابات الناجمة عن هذه الغارات، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

واقعة صفع شاب في المنوفية

بيهزروا مع بعض.. أصحاب واقعة الصفع في المنوفية من ذوي الهمم.. القصة كاملة

صفحة المتهمين

القبض على شخصين يمارسان أعمال الدجل بحى العطارين بالإسكندرية

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

صورة من اللقاء

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

