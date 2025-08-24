عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة إلى "بيت صغير" تابع لمؤسسة يلا كفالة، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للأطفال والاطمئنان على جودة بيئة الرعاية المقدمة لهم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجولة على تفقد الغرف والمطبخ وأماكن الإقامة، وتبادلت الحديث مع الأطفال، مؤكدة على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.

تولي ملف الكفالة عناية بالغة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي، تولي ملف الكفالة عناية بالغة، وتعمل على زيادة أعداد الأسر الكافلة، لخلق بيئة أسرية آمنة للأطفال، بما يساعدهم على تجاوز التحديات التي مروا بها، ويمكّنهم من أن يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.