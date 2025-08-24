جهاز حماية المنافسة يكشف عن استراتيجية جديدة لمنع الممارسات الاحتكارية

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن سيكون هناك استراتيجية جديدة مختلفة عن السابقة، لمنع الممارسات الإحتكارية، من حيث الاعتماد على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بما يتيح التنبؤ المبكر بالأزمات ورصد الممارسات الاحتكارية بشكل أكثر دقة.ذ

وقال محمود ممتاز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن من حق أولياء الأمور شراء الزي المدرسي من أي مكان يختارونه، طالما يلتزم بالمواصفات واللون المحدد، مشيرا إلى أن إجبار المدارس للأهالي على الشراء من مكان بعينه يعد مخالفة للقانون، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بالفعل ضد بعض المدارس المخالفة.

وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه سيكون هناك عمل على ترسيخ ثقافة المنافسة لدى المواطن والشركات وموظفي الدولة والإعلام، حيث بدأ الجهاز بالفعل التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مفاهيم المنافسة في المناهج الدراسية.