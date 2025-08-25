لقطات من مشاركة المصري هيثم حسن في مباراة فريقه ريال أوفييدو أمام ريال مدريد.. صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مشاركة اللاعب المصري هيثم حسن في مباراة فريقه ريال أوفييدو أمام ريال مدريد في الليجا.

وكتب شوبير عبر فيسبوك:"لقطات من مشاركة اللاعب المصري هيثم حسن في مباراة فريقه ريال أوفييدو أمام ريال مدريد في الليجا".

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره ريال أوفييدو، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي (هدفين) وفينيسيوس جونيور في الدقائق 37، 83، 90+3.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كاريراس - هاوسن - روديجير - كارفاخال

خط الوسط: جولر - تشواميني – فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو - مبابي - ماستانتونو