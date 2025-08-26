قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
برلمان

حبس وغرامة.. عقوبات مشددة لحماية موارد التأمين الصحي من التزوير وفقا للقانون

التامين الصحي
التامين الصحي
حسن رضوان

شدد قانون التأمين الصحي الشامل على فرض عقوبات صارمة بحق كل من يعبث بالمنظومة أو يسعى للحصول على أموال وخدمات طبية بغير حق، وذلك لضمان استدامة النظام وحماية موارده.

وبحسب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق.

تعزيز الانضباط داخل المنظومة الصحية الجديدة

كما تضمن القانون تشديد العقوبة على من يعرقل عمل الهيئة، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول مقار العمل أو حال دون اطلاعهم على المستندات والسجلات المطلوبة، أو تعمد تقديم بيانات خاطئة تترتب عليها تهرب من سداد المستحقات المالية للهيئة.

أما أخطر العقوبات فجاءت بحق العاملين بالهيئة والمتعاقدين معها من أطباء وصيادلة وأفراد الطاقم الطبي، إذا ثبت تورطهم في تسهيل حصول المؤمن عليهم أو غيرهم على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية دون وجه حق، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويهدف القانون إلى تعزيز الانضباط داخل المنظومة الصحية الجديدة وضمان وصول الدعم والخدمات الطبية إلى مستحقيها فقط، مع ردع أي محاولة للاستغلال أو التلاعب قد تهدد نجاح المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

