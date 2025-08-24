وكيل مديرية الصحة يتابع الخدمات الطبية بمستشفى الصحة النفسية ببني سويف

وجه الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة، بمتابعة الخدمة الطبية داخل مستشفى الصحة النفسية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنشآت الصحية داخل المحافظة.

وقام الدكتور محمد قريبة بجولة شملت المرور على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية بالمستشفى، حيث تم التأكيد على تطبيق سياسات مكافحة العدوى واتباع الإجراءات الوقائية لضمان بيئة آمنة للمرضى والعاملين.

وشدد الدكتور محمد قريبة على أهمية تكثيف التدريبات الخاصة بالتسجيل الطبي، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الالتزام الدقيق بسياسات مكافحة العدوى، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

واستمع وكيل مديرية الصحة، إلى شرح من الأطباء والفرق التمريضية حول آليات التعامل مع المرضى النفسيين وبرامج التأهيل المقدمة لهم، مشيدًا بجهود الفرق الطبية في تقديم الرعاية المتكاملة للمرضى وفق أحدث البروتوكولات الطبية.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، والحرص على رفع مستوى الأداء وتحقيق معايير الجودة، بما يضمن توفير أفضل خدمة طبية للمرضى والمترددين على المستشفيات.