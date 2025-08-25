مصرع شخصين في حادث على الدائري

لقي شخصان مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري في اتجاه مدينة السلام، في نطاق محافظة القليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ لمتابعة الموقف، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة الملاكي اصطدمت بشخصين أعلى الطريق الدائري ما أدى إلى مصرعهما في الحال، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الضحايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتم رفع آثار الحادث من موقع التصادم لتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، مع تكثيف الخدمات المرورية بالطريق لتفادي التكدسات.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحادث وظروفه وملابساته، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.