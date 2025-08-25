وزارة الشباب تختتم بنجاح فعاليات مهرجان Ced Sportival للسياحة الرياضية بالعلمين

اختتمت فعاليات مهرجان ced Sportival للسياحة الرياضية بمدينة العلمين الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنظيم برزنتيشن لايف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وشهد المهرجان حضورًا رسميًا في مقدمتهم محمد مرجان رئيس مجلس إدارة بريسنتيشن لايف ،المهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لسيتي ايدج ، الاستاذ أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية ،المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز العلمين، والسيد رؤوف جعفر عضو مجلس إدارة نادي السيارات، إلى جانب عدد كبير من الزوار والمشاهدين من محبي الرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحرص في وزارة الشباب والرياضة على دعم مثل هذه الفعاليات الكبرى التي تروج لمفهوم السياحة الرياضية، وتبرز مدينة العلمين كواجهة عالمية جديدة لمختلف الرياضات. نجاح مهرجان City Edge Sportival يترجم توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في الرياضة كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه كوسيلة لرفع الوعي الصحي وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مصر."

يأتي ذلك ضمن اجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة والتي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.

يذكر أن المهرجان استمر على مدار يومين، حيث شهد في يومه الأول منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، إلى جانب تنظيم أحد أكبر وأضخم جولات السيارات الرياضية التي انطلقت من القاهرة وصولًا للعلمين، مع عرض مبهر على شاطئ المدينة جذب اهتمام الشباب والزوار.

كما تضمن أنشطة رياضية متنوعة منها القوس والسهم من تنظيم مجموعة "رماة"، وأنشطة اللياقة البدنية من "فيتنس فاكتوري".

وقد اختتمت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية لليوم الأول بفوز فريق The Fighters بلقب السيدات بنتيجة ٢١-٩، فيما تُوّج فريق العرب بلقب فئة الرجال بنتيجة ٢١-١٨.

وفي اليوم الختامي، استضاف المهرجان منافسات الكرة الطائرة الشاطئية لفرق الثلاث لاعبين، حيث لعبت نحو ١٣٠ مباراة على ٩ ملاعب مختلفة، وانتهت بفوز فريق The Champions بالمركز الأول، وحصول فريق Baba Mix على المركز الثاني. فيما شهد ختام البطولة لفتة مبتكرة من فريق "Sky Sports" عبر إسقاط كرة المباراة النهائية من خلال طيران الباراموتور، ما نال استحسان الحضور والمشاركين.

ويأتي المهرجان ضمن سلسلة فعاليات السياحة الرياضية التي تنظمها مدينة العلمين، بعد نجاح ماراثون العلمين الأسبوع الماضي ضمن برنامج "٣٠ يوم تحدي"، بما يعزز من مكانة العلمين كعاصمة للسياحة الرياضية في مصر.