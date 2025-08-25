في وقت متأخر .. الشرطة تتدخل لإنقاذ أسرة عالقة على طريق السادات.. صور

انتشرت إشادات واسعة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب انتشار صور لقيام قوات الشرطة بالتدخل لإنقاذ أسرة عالقة علي طريق مدينة السادات كفر داود في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.

وبدأت الواقعة في الثانية والنصف صباح اليوم على طريق مدينة السادات كفر داود فى منطقة المزارع بتوقف أسرة بسيارتهم الملاكي علي الطريق بسبب الاطارات وتبين أن الأسرة من 6 أفراد اب وام وأطفالهم .

وتوقف أحد الأهالي لمساعدتهم لتأتي بعدها بلحظات سيارة الشرطة وينزل منها جميع الأفراد وكلا منهم اتخذ موقعه لحماية الأسرة من السيارات المسرعة على الطريق.

وقام الرائد محمد ابوالعنين هو وسائق سيارة الشرطة بفحص الإطارات وتركيبها واصطحب الأسرة بسياراتهم ورافقهم إلى أقرب مكان آمن به إصلاح الإطارات.

و انتشرت عبارات الشكر لرائد الشرطة والقوات للتدخل للإنقاذ الأسرة وسط اشادات كبيرة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.