أخبار التوك شو| شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية.. والأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن حالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

وزارة الصحة بغزة: 20 شهيدا جراء استهداف الاحتلال مجمع ناصر في خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بسقوط 20 شهيدا جراء استهداف الاحتلال مجمع ناصر في خان يونس.



أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة

كشف سائق الإسعاف إيهاب سيد، تفاصيل عثوره على مبلغ مالي كبير، أثناء انقاذ سيدة تعرضت لحادثة في بني سويف.



شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء عالميًا هي من الصناعات الأساسية، ولها بعد اقتصادي وسياسي، وبعد اجتماعي، وذلك لآن المريض المصري يتحمل جزء كبيرا من العالج من نفقته الخاصة.



وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة

رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن ملايين الفلسطينيين يعانون أوضاعًا إنسانية مأساوية في ظل استمرار الحرب.



لو عايز تشتري عربية.. شعبة السيارات تعلن أخبارا سارة للمواطنين

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الخيرة بشكل يومي عن أسعار السيارات، ووفقا للمسؤولين والمتخصصين في القطاع، فإن أسعار السيارات انخفضت بنسب كبيرة، وأن فئة المستعمل ايضًا انخفضت بنسبة تصل إلى 15%.



3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن حالة الطقس.. فيديو

تشهد البلاد اليوم الاثنين تحسنا في الأحوال الجوية، وكشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.



خمس محافظات.. انطلاق جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج

انطلقت صباح اليوم جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين بالخارج، لحسم المقاعد التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى في خمس محافظات فقط، وسط استعدادات حكومية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.



