إجراء التصفيات النهائية لمسابقة اللياقة البدنية للمرأة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التصفيات النهائية لمسابقة اللياقة البدنية للفتاة والمرأة، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة على ملعب نادى الإرادة والتحدي، ضمن الخطة التنفيذية للمديرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن اللياقة البدنية للفتاة والمرأة تعمل على تحسين الصحة العامة وتساهم في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وتعزز القوة وبناء العضلات مما يسهل أداء الأنشطة اليومية ويقلل من خطر الإصابات بالإضافة إلى تحسين الحالة النفسية.

حصل المشاركون على هدايا تذكارية، خلال فعاليات ختام المسابقة بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، التصفيات النهائية من تنظيم الدكتور محمد محروس، الدكتور محمد شاكر، شيماء عيد، شكرية إسماعيل، الميرغنى عبد المنعم، فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية .