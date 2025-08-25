إعلامي يثير الجدل و يستفز جمهور الزمالك :الأهلي أفضل وأقوى من الزمالك

وجه الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت رسالة لجمهور نادي الأهلي و الزمالك اثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المناظرات اللي بتتم بين شخص أهلاوي وشخص زملكاوي ، سواء كانوا صحفيين او اعلاميين او لاعبين سابقين ، دايما بينتصر فيها الطرف الأهلاوي بشكل كبير".

واضاف :"الانتصار ده مش عشان الشخص الاهلاوي ده جامد او تقيل او ذكي ومش عشان الشخص الزملكاوي ده ضعيف أو مش فاهم أو قليل الحيلة".

وتابع :"الانتصار ده عشان قوة النادي الأهلي وتفوقه على الزمالك في كل الأمور وده أمر واضح للجميع ولأي حد بيفهم وأي حد بينكر ده يبقى مش فاهم ، الأهلي أفضل تاريخيا ، والأهلي أكتر في البطولات ، والأهلي أكبر في الشعبية والجماهيرية ، والأهلي أكثر استقرارا وهدوءا ، والأهلي أكبر في عدد الأعضاء ، والأهلي أكتر في عدد الفروع ، والأهلي أعلى ماديا ، والأهلى اقوى نفوذ وسلطة ، والأهلي أكبر وأقوى ككيان ومنظومة ، والأهلي لاعيبته أفضل وأكثر التزاما وأكثر تمثيلا للمنتخبات المصرية على مدار التاريخ ، والأهلي اداراته أكثر ذكاءا وشطارة واخلاصا وهدوءا من ادارات الزمالك".

وأكمل :"الأهلي أفضل وأقوى من الزمالك في كل حاجة ، وعشان كده اي حد اهلاوي بيطلع مناظرة قدام حد زملكاوي بيتفوق عليه ، لأن الكلام معروف ومحفوظ وواضح ومتعاد كتير قبل كده ومش محتاج شطارة ولا ذكاء".

وختم :"احنا لو عكسنا الموقف وخلينا الشخص الاهلاوي ده يساند الزمالك ويدافع عنه ، وخلينا الشخص الزملكاوي يساند الاهلي ويدافع عنه ، ساعتها هتلاقي الشخص الزملكاوي بيتفوق على الاهلاوي لأنه هيستفيد من قوة وتفوق الأهلي".