ناقد رياضي : الأهلي يتفوق على الزمالك في كل شيء

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” أن المناظرات التي تجمع بين طرف أهلاوي وآخر زملكاوي – سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو لاعبين سابقين

تنتهي دائمًا بتفوق الطرف الأهلاوي بشكل واضح.

وكتب طلعت :٠ المناظرات اللي بتتم بين شخص أهلاوي وشخص زملكاوي ، سواء كانوا صحفيين أو اعلاميين أو لاعبين سابقين ، دايما بينتصر فيها الطرف الأهلاوي بشكل كبير

الانتصار ده مش عشان الشخص الأهلاوي ده جامد أو تقيل أو ذكي ومش عشان الشخص الزملكاوي ده ضعيف أو مش فاهم أو قليل الحيلة

الانتصار ده عشان قوة النادي الأهلي وتفوقه على الزمالك في كل الأمور وده أمر واضح للجميع ولأي حد بيفهم وأي حد بينكر ده يبقى مش فاهم ، الأهلي أفضل تاريخيا ، والأهلي أكتر في البطولات ، والأهلي أكبر في الشعبية والجماهيرية ، والأهلي أكثر استقرارا وهدوءا ، والأهلي أكبر في عدد الأعضاء ، والأهلي أكتر في عدد الفروع ، والأهلي أعلى ماديا ، والأهلى اقوى نفوذ وسلطة ، والأهلي أكبر وأقوى ككيان ومنظومة ، والأهلي لاعيبته أفضل وأكثر التزاما وأكثر تمثيلا للمنتخبات المصرية على مدار التاريخ ، والأهلي اداراته أكثر ذكاءا وشطارة واخلاصا وهدوءا من ادارات الزمالك

الأهلي أفضل وأقوى من الزمالك في كل حاجة ، وعشان كده أي حد أهلاوي بيطلع مناظرة قدام حد زملكاوي بيتفوق عليه ، لأن الكلام معروف ومحفوظ وواضح ومتعاد كتير قبل كده ومش محتاج شطارة ولا ذكاء

إحنا لو عكسنا الموقف وخلينا الشخص الأهلاوي ده يساند الزمالك ويدافع عنه ، وخلينا الشخص الزملكاوي يساند الاهلي ويدافع عنه ، ساعتها هتلاقي الشخص الزملكاوي بيتفوق على الاهلاوي لأنه هيستفيد من قوة وتفوق الأهلي