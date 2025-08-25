أحمد السيد: غزل المحلة سيكون اختبارا صعبا للأهلي بسبب أسلوب علاء عبد العال

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن فريق غزل المحلة بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، سيشكل تحديا كبيرا للأهلي في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها الليلة.

وقال السيد في تصريحات إذاعية: "أسلوب لعب علاء عبد العال المعروف بالانضباط الدفاعي والتنظيم، إلى جانب أرضية ملعب المحلة الصعبة، سيجعل من المباراة اختبارا صعبا جدا للأهلي".

وتحدث عن خط دفاع الأهلي قائلا: "الدفاع ما زال بحاجة إلى مزيد من التجانس، وهو أحد أهم الخطوط في الملعب، ولم يصل بعد للمستوى المطلوب خاصة بعد رحيل محمد عبد المنعم للإصابة".

وأشاد السيد بالصفقة الجديدة قائلا: "ياسين مرعي لاعب مميز، يمتلك ثقة كبيرة بالنفس، واعتاد اللعب تحت الضغوط كونه من ناشئي الزمالك، وسيشكل إضافة قوية لدفاع الأهلي".

واختتم بالحديث عن المنتخب الوطني، موضحا: "أتوقع أن يجاور حسام عبد المجيد زميله رامي ربيعة في معسكر المنتخب المقبل، خاصة في مباراة إثيوبيا، بعد إصابة كل من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، إلى جانب ياسين مرعي".