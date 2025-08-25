درة تتألق بإطلالة صيفية في الساحل الشمالي

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها مجموعة صور جديدة من عطلتها الصيفية داخل أحد المنتجعات بالساحل الشمالي.

وظهرت درة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مرتدية فستانًا صيفيًا أبيض مميز، مع شعرها المنسدل على كتفيها، ما خطف أنظار المتابعين الذين أثنوا على جمالها وإطلالتها الأنيقة.

كان أحدث أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتم عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.