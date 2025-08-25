أول تعليق من نقيب الصحفيين على إخلاء سبيل إسلام الراجحي

علق خالد البلشي نقيب الصحفيين، على إخلاء سبيل الصحفي اسلام الراجحي.



وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" لن نحكم على ما كتب إسلام الراجحي ".

وتابع خالد البلشي :" من حق أي مسؤول أن يتجه إلى الإجراءات المتعارف عليها ولو فيه تجاوز في حق أي أحد لا يمكن ان تقبله الصحافة ".

واكمل خالد البلشي :" نقابة الصحفيين تساند أي صحفي للتعبير عن رأيه ولكنها تحاسب أيضا كل من يتجاوز ".



ولفت خالد البلشي :" النقابة بيت الصحفيين الأول ودورنا الارتقاء بالمهنة والارتقاء بالحق في النقد ".



وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه بعد تواصل واتصالات مكثفة بين الهيئة وكافة الجهات المعنية، تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار من داخل قسم شرطة دمياط.

ولا تزال الهيئة الوطنية للصحافة تتابع تفاصيل القضية المثارة بشأن الزميل الراجحي لبحث إنهائها بالكامل مع أطرافها والتوصل إلى تسويتها بما يتفق وصحيح القانون ويكفل حق الزميل وحقوق جموع الصحفيين في أداء رسالتهم الصحفية الشريفة بحرية مسئولة.