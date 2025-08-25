الصحة: تقديم خدمات مشروع رعايتك في بيتك لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل إطلاق أول مشروع رعاية صحية منزلية في مصر بعنوان " رعايتك في بيتك ".

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" المشروع يستهدف رعاية كبار السن وذوي الامراض المزمنة في مختلف محافظات التامين الصحي ".



وتابع حسام عبد الغفار :" الخدمات التي يتم تقديمها تشمل خدمات طب الاسرة والتمريض ورعاية الحالات المزمنة وكبار السن ".



واكمل حسام عبد الغفار :" في المستقبل سيتم التوسع في المشروع بكافة محافظات التأمين الصحي الشامل والمبادرة بدات في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية وتم تنفيذ أكثر من 3000 زيارة حتى الآن ".



ولفت حسام عبد الغفار :" يتم توفير فريق طبي مؤهل يتوجه للمنزل لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ويتم تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالمجان وغير ذلك يتم تحصيل رسم رمزي قدره 250 جنيه"، مضيفا:" كما يتم توفير عيادات متنقلة من خلال سيارات مجهزة ".