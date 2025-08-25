قيادي بمستقبل وطن: المصريون بالخارج خط دفاع أول في مواجهة قوى الشر وحملات الإخوان اليائسة

أشاد المستشار وليد عرب، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالموقف البطولي للمصريين في الخارج الذين جسّدوا أسمى معاني الانتماء والولاء لوطنهم مصر، مؤكدًا أن وقوفهم أمام محاولات قوى الشر وجماعة الإخوان الإرهابية للاعتداء على السفارات والقنصليات المصرية ما هو إلا امتداد لتاريخ طويل من حماية الدولة والدفاع عن هيبتها ومكانتها في الداخل والخارج.

وقال عرب، إن ما قامت به الجماعة الإرهابية من اعتداءات وأعمال بلطجة يعكس فشلًا متكررًا في محاولاتهم اليائسة لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، مشددًا على أن هذه الممارسات لن تنال من وحدة المصريين أو إصرارهم على دعم دولتهم ومؤسساتها الوطنية.

وأشار عرب، إلى أن المصريين بالخارج قدّموا صورة مشرفة للعالم، ليس فقط بمشاركتهم الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، وإنما أيضًا بتصديهم السلمي والحضاري لهذه المحاولات التخريبية، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس وعيهم الكبير وإيمانهم الراسخ بأن الدفاع عن مصر لا يقتصر على الداخل فقط، بل يمتد ليشمل كل مكان يتواجد فيه المصريون.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن هذه المواقف المشرّفة تعكس رسالة قوية للعالم بأن مصر عصية على المؤامرات، وأن أبنائها سيظلون دائمًا الدرع الواقي والحصن المنيع في مواجهة أي محاولات للمساس بأمنها واستقرارها.

وأضاف عرب، أن التاريخ سيسجل هذه الوقفات الوطنية باعتبارها شاهدًا على قوة المصريين وصلابتهم، وقدرتهم على إحباط أي مخططات خارجية أو داخلية تهدف للنيل من وطنهم.