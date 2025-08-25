دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول

تقدم مودرن سبورت على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

أحرز غنام محمد هدف تقدم مودرن سبورت في الدقيقة 10 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي على رأس غنام محمد الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك.

ويخوض بيراميدز المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز:

محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي.

بينما يخوض مودرن سبورت، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، غنام محمد، محمد مسعد

خط الهجوم: محمود ممدوح، حسام حسن