هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
دوري التنس.. فريق ناشئي الأهلي يهزم هليوبوليس 6-3
صحة النواب: حل أزمة الولادة القيصرية يبدأ بدعم الطبيعية بمستشفيات الحكومة
بنت صغيرة غلطت واعتذرت.. أول رد من إلهام شاهين عن خلافها مع منة عرفة.. فيديو
كلماته أقوى من الرصاص.. تعليق أحمد موسى عن مقال وزير الخارجية بشأن غزة
بعد بيان الإسكان الأخير.. أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك
رياضة

دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول

مودرن سبورت
مودرن سبورت
حسام الحارتي

تقدم مودرن سبورت على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

أحرز غنام محمد هدف تقدم مودرن سبورت في الدقيقة 10 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي على رأس غنام محمد الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك. 

ويخوض بيراميدز المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي 

بدلاء بيراميدز:

محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي.

بينما يخوض مودرن سبورت، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أبو جبل  

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي 

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، غنام محمد، محمد مسعد 

خط الهجوم: محمود ممدوح، حسام حسن 

مودرن سبورت بيراميدز بطولة الدوري المصري غنام محمد

