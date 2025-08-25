انطلاق المعسكر الأول لمنتخب كرة القدم للساق الواحدة استعدادا لكأس العالم

انطلق معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم للساق الواحدة، استعداد لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة التي تقام في كوستاريكا العام المقبل، والذي يقام في المركز الأوليمبى بالمعادي .

واختار المدرب العام رستم محمد رستم 22 لاعب لدخول في معسكر مغلق لمدة ٣ايام مبدئي في الفترة من ٢٥ الي ٢٨ اغسطس لحين تصفية العناصر الأساسية واختيار الأنسب قبل المرحلة الثانية من الاعداد .

وضمت القائمة كل من

عبدالله مصطفي

احمد ابراهيم

محمد احمد

محمود عبدالعظيم

عمر ايمن

يوسف محمد

عرفه ناصر

عيد سعيد

حسني مبارك

نور عزت

حماده سعيد

محمد وائل

اسلام مجاهد

محمود مصطفي

اشرف الزغاري

محمود حنفي

فارس احمد

مصطفي محمود

زاهر محمد

محمد شلبي

محمد صالح

محمود محمد احمد

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الساق الواحدة، قد حدد مواعيد انطلاق منافسات بطولة العالم التي من المقرر إقامتها في كوستاريكا 2026.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في منافسات البطولة التي تقام لأول مرة تاريخيا، عقب احتلاله المركز السابع خلال منافسات بطولة افريقيا التي استضافتها مصر العام الماضي ليتمكن من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفراعنة في الحدث العالمي.