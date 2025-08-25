قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق المعسكر الأول لمنتخب كرة القدم للساق الواحدة استعدادا لكأس العالم

منتخب كرة القدم
منتخب كرة القدم
حسام الحارتي

انطلق معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم للساق الواحدة، استعداد  لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة التي تقام في كوستاريكا العام المقبل، والذي يقام في المركز الأوليمبى بالمعادي .
واختار المدرب العام رستم محمد رستم 22 لاعب لدخول في معسكر مغلق لمدة ٣ايام مبدئي في الفترة من ٢٥ الي ٢٨ اغسطس لحين تصفية العناصر  الأساسية واختيار الأنسب قبل المرحلة الثانية من الاعداد .
وضمت القائمة كل من 
عبدالله مصطفي
احمد ابراهيم
محمد احمد
محمود عبدالعظيم
عمر ايمن
يوسف محمد
عرفه ناصر
عيد سعيد
حسني مبارك
نور عزت
حماده سعيد
محمد وائل
اسلام مجاهد
محمود مصطفي
اشرف الزغاري
محمود حنفي
فارس احمد
مصطفي محمود
زاهر محمد
محمد شلبي
محمد صالح
محمود محمد احمد
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الساق الواحدة،  قد حدد مواعيد انطلاق منافسات بطولة  العالم التي من المقرر إقامتها في كوستاريكا 2026.
ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في منافسات البطولة التي تقام لأول مرة تاريخيا، عقب احتلاله  المركز السابع خلال منافسات بطولة افريقيا التي استضافتها مصر العام الماضي ليتمكن من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفراعنة في الحدث العالمي.

المنتخب الوطني لكرة القدم للساق الواحدة بطولة كأس العالم الساق الواحدة كوستاريكا المركز الأوليمبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

ترشيحاتنا

تيك توك

مفارقة غريبة.. ترامب يتحول من عدو لتيك توك إلى أحد معجبيه.. فما مصير قرار الحظر؟

جاك JS3

سيارة كروس أوفر أوتوماتيك 2022 بأرخص سعر.. توب لاين

فوكسهول كورسا 2027 الجديدة

شاهد| فوكسهول كورسا 2027 الجديدة

بالصور

ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم

حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر

أنغام
أنغام
أنغام

نشرة المرأة والمنوعات: يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ طبيب جامعي يوضح حقيقته بالأرقام.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد