الديهي: الحفاظ على الدولة الوطنية السورية واجب على جميع أبنائها

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الحفاظ على الدولة الوطنية السورية واجب على جميع أبنائها، مشددًا على أن "القاهرة تنصح السوريين بالتمسك ببلادهم ووحدتهم، واستعادة خطب الزعيم الوطني سلطان باشا الأطرش، والتاريخ الذي يؤكد أن تفكك عقد الدولة الوطنية يعني ضياعها للأبد".



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إنه “أرجو ألا تكونوا في غفلة، وألا تكونوا سُكارى بلا خمر”.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن المنطقة خلال الفترة الحالية، تمر بمرحلة خطيرة تتطلب ضرورة الوعي بالمخاطر التي تهدد الدولة الوطنية السورية.