محافظ كفر الشيخ يفتتح عيادة التغذية العلاجية بالمستشفى العام .. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عيادة التغذية العلاجية بمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك في إطار استكمال خطة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفى.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن العيادة الجديدة تختص بوضع برامج غذائية علاجية للمرضى وفق احتياجاتهم الصحية وحالاتهم المرضية، بما يسهم في تحسين فرص التعافي والوقاية من المضاعفات، إلى جانب تعزيز جودة الحياة للمرضى.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حريصة على استحداث تخصصات طبية متكاملة داخل المستشفى العام، مشددًا على أن افتتاح عيادة التغذية العلاجية يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية ويعكس التوسع في الخدمات الطبية التخصصية المتاحة لأبناء كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور حسين عبدالرازق، مدير المستشفى العام، وأحمد علاء جعفر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.