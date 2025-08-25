الجماعة لا مبدأ لها.. اللواء فؤاد علام: تواطؤ الإخوان مع إسرائيل ليس أمرا غريبا

أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، أن ليس غريبا بالنسبة إليّ أن تتواطأ جماعة الإخوان مع إسرائيل أو أي عدو لمصر في سبيل تحقيق أطماعها، فهذه الجماعة لا مبدأ لها، وأحد قادتها ارتكب جريمة أخلاقية وقت الأذان دون استحياء".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أية عبد الرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: " الغاية تبرر الوسيلة عند جماعة الإخوان الإرهابية من أجل الوصول إلى الحكم، بغض النظر عن شرعية الوسيلة، مشددًا، على أن لهذه الجماعة انحرافات أخلاقية لا داعِ لذكرها، وأن أعضاء هذه الجماعة مجرمون وخارجون عن القانون ولا مانع لديهم من ارتكاب أي جريمة للوصول إلى الحكم.

وحول اللحظات الأخيرة في حياة الإخواني سيد قطب، قال: "كنت أركب بجواره في السيارة قبل الانتقال إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام، وحاولت -إنسانيا- أن أكلمه وأهدئه، لكنه لم يرد عليّ لأكثر من نصف ساعة حتى وصلنا إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام وهو سجن الاستئناف، ونظر إليّ وقالي رأسي باقٍ وستحصلون عليه بعد قليل، وتم تنفيذ حكم الإعدام".

وحول اختلاف نهج الإخوان بعد إعدام سيد قطب، قال: "نتحدث عن نفس النهج، فكل من جاء بعده، شكلوا تنظيما سريا إلى جانب التنظيم العالمي، والتنظيم السري مكلف بتنفيذ قرار القيادات الإخوانية والتي وصلت إلى حد القتل، وطه السماوي أحد أعضاء هذا التنظيم ارتكب عدة جرائم قتل، أما الدين الإسلامي بالنسبة إلى الإخوان، فهو للدعاية وتمكين الوصول إلى الحكم".

