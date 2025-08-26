وحدة تكافؤ الفرص تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها بوزارة التضامن

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن الاجتماعي اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدعم عمل الوحدة فى ضوء الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرأة العاملة وضمان استدامة تكافؤ الفرص على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وناقشت اللجنة التى عقدت برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، خطة عمل الوحدة ورؤيتها المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص داخل الوزارة والجهات التابعة لها.

وتأتي الوحدة في تشكيلها الجديد لتمثل إضافة نوعية لعمل الوزارة، إذ تستهدف الارتقاء ببيئة العمل من خلال تبني سياسات تحفيزية تراعي التوازن بين الجنسين، وتحقيق بيئة داعمة للمرأة العاملة، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتقوم رؤية الوحدة على إرساء نموذج رائد لتكافؤ الفرص بين الموظفين والموظفات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة السياسات الداعمة للمرأة، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة ذات الإعاقة.

وتختص الوحدة بإعداد البرامج والمشروعات التي تسهم في تحسين أوضاع المرأة داخل الوزارة، وتبني مناهج التخطيط المستجيب للمساواة بين الجنسين، إلى جانب التعاون مع المجلس القومي للمرأة في مجال مكاتب شكاوى المرأة، وتنفيذ التدريبات التوعوية للعاملين من الجنسين، فضلًا عن إنشاء قواعد بيانات دقيقة حول أوضاع المرأة العاملة على المستوى المركزي والجهات التابعة.

ومن المقرر أن تعمل الوحدة كمنصة داعمة لكل المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة، بما يعزز الدور الريادي لوزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

ويضم التشكيل الجديد للوحدة نخبة من قيادات الوزارة كلا من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة ،ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي ،رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة ، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ، مدير عام الإدارة العامة للمرأة، ورئيس وحدة حقوق الإنسان.