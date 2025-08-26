محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود جمعت وتصرفت في 28 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار حملات الرقابة التموينية المكثفة على محطات الوقود ومنافذ التوزيع لضبط الأسواق وردع المتلاعبين بالدعم والمواد البترولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التموين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن أو تهدر حق الدولة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول، نفذت حملة مفاجئة على إحدى محطات الوقود بنطاق مدينة أسيوط الجديدة، أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة في تجميع وتصرف المواد البترولية حيث شارك في الحملة جابر سليمان، محمد عبد الحفيظ، محمد الطوابي، من مديرية التموين ومن الهيئة العامة للبترول أعضاء اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية: المهندس خالد علي يوسف، والمهندس عبد الناصر كامل.

ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها مكعب يحتوي على كمية ٨٠٠ لتر سولار

وأضاف المحافظ أن الحملة تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها مكعب يحتوي على كمية ٨٠٠ لتر سولار جرى تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن كشف اللجنة عن مخالفات بالمحطة تمثلت في تجميع ١٦٤٨٩ لتر سولار والتصرف في ١١٣٣٤ لتر بنزين بدون وجه حق، بإجمالي مخالفات بلغت ٢٨.٦٢٣ ألف لتر.

الأجهزة التنفيذية والرقابية في حالة استنفار

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وإحالة المحاضر للنيابة المختصة للتحقيق، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والرقابية في حالة استنفار دائم لمواجهة أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو التلاعب باحتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ تصريحاته قائلًا أن الدولة لن تسمح بالتلاعب في أرزاق المواطنين، وأجهزة الرقابة التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية مستمرة في مواجهة سارقي الدعم بكل حزم، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.