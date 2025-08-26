قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود جمعت وتصرفت في 28 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء

محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود جمعت وتصرفت في 28 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء
محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود جمعت وتصرفت في 28 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار حملات الرقابة التموينية المكثفة على محطات الوقود ومنافذ التوزيع لضبط الأسواق وردع المتلاعبين بالدعم والمواد البترولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التموين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن أو تهدر حق الدولة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول، نفذت حملة مفاجئة على إحدى محطات الوقود بنطاق مدينة أسيوط الجديدة، أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة في تجميع وتصرف المواد البترولية حيث شارك في الحملة جابر سليمان، محمد عبد الحفيظ، محمد الطوابي، من مديرية التموين ومن الهيئة العامة للبترول أعضاء اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية: المهندس خالد علي يوسف، والمهندس عبد الناصر كامل.

ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها مكعب يحتوي على كمية ٨٠٠ لتر سولار

وأضاف المحافظ أن الحملة تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها مكعب يحتوي على كمية ٨٠٠ لتر سولار جرى تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن كشف اللجنة عن مخالفات بالمحطة تمثلت في تجميع ١٦٤٨٩ لتر سولار والتصرف في ١١٣٣٤ لتر بنزين بدون وجه حق، بإجمالي مخالفات بلغت ٢٨.٦٢٣ ألف لتر.

 الأجهزة التنفيذية والرقابية في حالة استنفار

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وإحالة المحاضر للنيابة المختصة للتحقيق، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والرقابية في حالة استنفار دائم لمواجهة أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو التلاعب باحتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ تصريحاته قائلًا أن الدولة لن تسمح بالتلاعب في أرزاق المواطنين، وأجهزة الرقابة التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية مستمرة في مواجهة سارقي الدعم بكل حزم، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسيوط حملات الرقابة التموينية محطات الوقود منافذ التوزيع ضبط الأسواق المواد البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

نيكو كوفاتش

بوروسيا دورتموند يُجدد الثقة في نيكو كوفاتش حتى صيف 2027

الزمالك

أحمد عبدالباسط يطرح سؤالاً للجماهير بشأن الزمالك وفاركو

شوبير

بعد مباراة المحلة.. شوبير ينتقد لاعبي الأهلي: دماغ مشغولة

بالصور

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد