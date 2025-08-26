ضربوهما بالنار.. كشف غموض العثور على جثتين بصحراء السادات في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من كشف غموض العثور على جثتين مكبلين الأيدي ومصابين بطلقات نارية في أنحاء جسديهما في صحراء مدينة السادات.

البداية كانت باكتشاف الأهالي جثتين لشخصين تم إلقاؤهما في صحراء مدينة السادات مكبلين الأيدي وبهما طلقات نارية.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات بالعثور على كل من “و. ا”، و“ع. ا”، مقتولين داخل الصحراء.

بالانتقال وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء الواقعة “ع. ف”، 27 سنة، عاطل ومقيم في البحيرة، وصديقه “ع. ع”، مقيم البحيرة، و“ع. م”، صديقهما الثالث.

وتبين من الواقعة أن المتهم الأول استعان بأصدقائه للتخلص من المجني عليهما، وذلك بغرض الانتقام منهما لتشويههما سمعة زوجته كما تدعي، حيث قتلهما رميا بالرصاص بعد تكبيلهما وقام بنقلهما إلى الصحراء في السادات.

وتم ضبط السيارة إلى جانب الأسلحة النارية بحوزة المتهمين الذي تبين أنهم لهم سجلات جنائية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.