الشباب ورياضة تطلق مبادرة "متشيلش هم" لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال(مكتب فن إدارة الحياة ) التابع للإدارة المركزية لشئون الوزير، فعاليات معرض "متشيلش هم" والذي يضم تشكيلة واسعة من الأدوات المدرسية، والملابس، والمنتجات التي تهم الأسرة المصرية، وذلك بأسعار مناسبة وبخصومات كبيرة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

يأتي ذلك في إطار الحرص على دعم الأسر المصرية مع اقتراب موسم الدراسة الجديدة، ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر إطلاق المعرض اللواء إسماعيل الفار مساعد أول الوزير لشئون الشباب والعلاقات الحكومية، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية.

وتأتي المبادرة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات والموردين لضمان تنوع المنتجات وتوفير بدائل متعددة ترضي مختلف الأذواق والإمكانيات.

ويشهد المعرض إقبالاً واسعًا من المواطنين، نظرًا لما يقدمه من منتجات ذات جودة عالية تناسب مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب المستلزمات المنزلية والسلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري.

ويستمر المعرض على مدار الايام المقبلة حتي الأول من أكتوبر المقبل، بدايةً من الـ١١ صباحاً وحتي الــ ١١ مساءً، بالمقر الدائم لمكتب فن إدارة الحياة لتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من العروض المميزة، والتيسير عليهم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ويقام المعرض في مركز الابتكار الشبابي والتعلم (التعليم المدني سابقاً) بالجزيرة - شارع البرج.