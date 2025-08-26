قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
أخبار البلد

توقيع عقد توريد مجزرين متنقلين لذبح الماشية في المناطق النائية والحدودية

ايمان البكش

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد توريد مجزرين متنقلين مكيفين ومجهزين بجميع مشتملاتهما، وذلك بين الوزارة وشركة ( بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري، وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التنمية المحلية بضرورة تجهيز 2 مجزر متنقل مكيف لذبح الماشية التي توجد بمناطق لا يوجد بها مجازر، وكذلك المناطق الحدودية للتعامل مع الماشية التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك بهدف توفير لحوم آمنة لتلبية احتياجات المواطنين.

توقيع عقد 

وقع علي العقد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وعمرو مصطفى عبده، رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفقاً للعقد وبمواصفات “أبعاد 12 مترا وعرض 2.4 متر وارتفاع 4 أمتار”، وكل منهما مجهز بصندوق ذبح دوار ميكانيكي وجلادة وخط تعليق وما يلزمه من معدات رفع ونقل وتداول وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية في هذا الشأن.

وحضر مراسم التوقيع اللواء مجدي الأبرق، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، وعدد من قيادات شركة بان للمقاولات. 

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح وتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، وبصفة خاص بالمناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، مشيرة إلى أن القطاع الحيوانى على رأس تلك القطاعات التي تهتم بها الحكومة باعتبارها من أهم القطاعات الاستراتيجية في توفير الغذاء للمواطنين بما يساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشركة المنفذة للمجزرين بسرعة التنفيذ والتسليم وفقاً لأفضل المواصفات في هذا الشأن والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من أعمال التنفيذ.

التنمية المحلية منال عوض مجازر متنقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

