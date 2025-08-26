توقيع عقد توريد مجزرين متنقلين لذبح الماشية في المناطق النائية والحدودية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد توريد مجزرين متنقلين مكيفين ومجهزين بجميع مشتملاتهما، وذلك بين الوزارة وشركة ( بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري، وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التنمية المحلية بضرورة تجهيز 2 مجزر متنقل مكيف لذبح الماشية التي توجد بمناطق لا يوجد بها مجازر، وكذلك المناطق الحدودية للتعامل مع الماشية التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك بهدف توفير لحوم آمنة لتلبية احتياجات المواطنين.

توقيع عقد

وقع علي العقد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وعمرو مصطفى عبده، رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفقاً للعقد وبمواصفات “أبعاد 12 مترا وعرض 2.4 متر وارتفاع 4 أمتار”، وكل منهما مجهز بصندوق ذبح دوار ميكانيكي وجلادة وخط تعليق وما يلزمه من معدات رفع ونقل وتداول وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية في هذا الشأن.

وحضر مراسم التوقيع اللواء مجدي الأبرق، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، وعدد من قيادات شركة بان للمقاولات.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح وتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، وبصفة خاص بالمناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، مشيرة إلى أن القطاع الحيوانى على رأس تلك القطاعات التي تهتم بها الحكومة باعتبارها من أهم القطاعات الاستراتيجية في توفير الغذاء للمواطنين بما يساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشركة المنفذة للمجزرين بسرعة التنفيذ والتسليم وفقاً لأفضل المواصفات في هذا الشأن والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من أعمال التنفيذ.