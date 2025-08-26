مصرع سدة وابنتها في حادث غرق ببني سويف

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما غرقا في مياه ترعة فرع قشيشة بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف،

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بغرق «نورا ع. ح.»، 40 عاما، ربة منزل، وابنتها «دعاء ف. م.» 18 عاما، في مياه ترعة فرع قشيشة بقرية بهبشين التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر شمال المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء سيارتي إسعاف، وتم انتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي صرحت بدفن الجثتين، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص