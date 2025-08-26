المؤتمر: توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ وربطها بالصناعة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة

أكد الربان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة وكبار المسئولين، تمثل خريطة طريق جديدة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على التحديث الصناعي والتكامل اللوجستي.

وأوضح وليد جودة في تصريحات له اليوم، أن مواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية وربطها بالمناطق الصناعية يعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية، ويعزز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات النقل العملاقة، مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع، لا يقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل يمثل رافعة أساسية للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية، ويدعم خطط الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف جودة أن اهتمام الرئيس بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وفتح أسواق جديدة للتصدير.

واختتم الربان وليد جودة تصريحه بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تجسّد إرادة سياسية راسخة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر مشروعات كبرى تعزز ثقة المستثمرين وتوفر آلاف فرص العمل للشباب، وتضع مصر على الطريق الصحيح نحو اقتصاد أكثر قوة وتوازنًا.