روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: توجيهات الرئيس بتطوير الموانئ وربطها بالصناعة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أكد الربان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة وكبار المسئولين، تمثل خريطة طريق جديدة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على التحديث الصناعي والتكامل اللوجستي.

وأوضح وليد جودة في تصريحات له اليوم، أن مواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية وربطها بالمناطق الصناعية يعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية، ويعزز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات النقل العملاقة، مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع، لا يقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل يمثل رافعة أساسية للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية، ويدعم خطط الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف جودة أن اهتمام الرئيس بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وفتح أسواق جديدة للتصدير.

واختتم الربان وليد جودة تصريحه بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تجسّد إرادة سياسية راسخة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر مشروعات كبرى تعزز ثقة المستثمرين وتوفر آلاف فرص العمل للشباب، وتضع مصر على الطريق الصحيح نحو اقتصاد أكثر قوة وتوازنًا.

حزب المؤتمر السيسي الرئيس السيسي النقل

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

شوربة الشوفان

لذيذة جدا.. طريقة عمل شوربة الشوفان

الهام شاهين

بفستان قصير .. إلهام شاهين تخطف الأنظار على شاطئ الساحل الشمالي

جمال شعبان

بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

بالصور

طريقة عمل خبز الثوم بالجبنة

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

