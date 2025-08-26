الزمالك يسابق الزمن لتجديد عقود ثلاثي الفريق قبل يناير

يكثف مسؤولو نادي الزمالك جهودهم خلال الفترة الحالية لحسم ملف تجديد عقود ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، تنتهي عقودهم مع النادي بنهاية الموسم الجاري 2025-2026، ما يمنحهم الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا اعتبارًا من شهر يناير المقبل، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأمر يتعلق بالثلاثي نبيل عماد دونجا ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو، إذ ينتهي تعاقد الثلاثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

ولم يتوصل مسؤولو الزمالك حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع الثلاثي لتجديد تعاقدهم، ما يثير مخاوف الجماهير البيضاء من إمكانية رحيلهم مجانًا بنهاية الموسم، خصوصًا في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا على بعضهم بشكل أساسي.

وتسمح لوائح "فيفا" لأي لاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم بالتفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر قبل 6 أشهر من نهاية عقده، أي اعتبارًا من يناير المقبل، دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.