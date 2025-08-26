ضبط لص حاول سرقة سائق في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بآخر والتعدى عليه بزعم قيامه بمحاولة سرقته بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بالجيزة من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، بأنه حال توقفه بأحد الطرق بدائرة القسم بسيارته فوجئ بمحاولة أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) بمغافلته ومحاولة سرقة حقيبته من داخل سيارته .

وتمكن من ضبطه بمساعدة الأهالى والسيطرة عليه، وبمواجهة مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية)، اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.