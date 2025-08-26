قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة بنها: تنظيم 99 قافلة متنوعة ضمن مبادرة «بداية جديدة»

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة “بداية جديدة” لبناء الإنسان المصري، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الجيزاوي" إنه تم تنظيم 46 قافلة طبية مجانية تم خلالها الكشف على 8851 حالة، وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعى وعمل نظارات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية.

وبالنسبة لقوافل الإرشاد الأسري، فقد نظمت كليتا التمريض والعلاج الطبيعي 9 قوافل توعوية استفاد منها 744 مواطنا بمختلف قرى المحافظة.

كما أنه تم أيضا تنظيم 13 قافلة بيطرية بقرى مراكز المحافظة تم خلالها تقديم الخدمة البيطرية 27389 رأس ماشية، خاصة لـ 1279 مزارعا، أما بالنسبة للقوافل الزراعية فقد نظمت كلية الزراعة 4 قوافل زراعية بقرى مركز بنها، لتقديم التوعية والإرشاد الزراعي للمزارعين بالأراضي، استفاد منها 91 مزارعا.

وتم تنظيم قوافل رياضية من خلال تنظيم 11 قافلة رياضية بقرى ومراكز الشباب بالمحافظة استفاد خلالها  1143 شابا وفتاة.

وبالنسبة للقوافل التوعوية والتثقيفية، فقد شاركت كليات "العلوم والتجارة والآداب والتربية"، في تنظيم 16 قافلة توعوية وتثقيفية بقرى مراكز ومدن المحافظة استفاد منها 1593 مستفيدا من السيدات والرجال والشباب.

وأضاف الجيزاوي أن الجامعة حرصت أيضا على تنظيم ورش عمل للصناعات اليدوية، وذلك من خلال كليتي "الفنون التطبيقية والتربية النوعية"، حيث تم تنظيم 12 ورشة عمل للصناعات اليدوية، استفاد منها 1096 مستفيدا.

وأشار إلى أنه تم محو أمية 7546 دارسا خلال العام الجامعي 2024/2025م، وذلك طبقا لتقارير الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ولفت إلى أنه تم تنظيم 5 معارض للملابس ولبيع المنتجات والسلع الغذائية، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 30 مؤسسة تعليمية واقتصادية ومجتمعية. 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي استمرار جامعة بنها في تنظيم العديد من القوافل متعددة التخصصات والأنشطة الهادفة إلى تنمية المجتمع، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالقرى والمراكز للمساهمة في تحسين جودة الحياة وضمان صحة المواطن باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

كما أكد "الجيزاوي" سعي جامعة بنها إلى تحقيق التكامل بين التعليم وخدمة المجتمع، والذي يعد مفتاحًا لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

