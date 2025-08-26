وزير الثقافة: منصة “حوار” تمثل نموذجًا رائدًا في بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفدًا من مسؤولي منصة “حوار” بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأصحاب المبادرات الأعلى تقييمًا من اللجنة الدائمة لدراسة وفرز الأفكار والمبادرات الواردة على المنصة في قطاع الثقافة، وذلك لتكريمهم ومناقشة أفكارهم وآليات تنفيذها.

وأكد وزير الثقافة أن تكريم أصحاب المبادرات المتميزة يعكس إيمان الدولة بأهمية دعم الأفكار الخلّاقة وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن منصة “حوار” تمثل نموذجًا رائدًا في بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من طاقات الشباب وأفكارهم المبتكرة في خدمة الثقافة والفنون المصرية.

وأضاف أن الأفكار التي تم طرحها يمكن البناء عليها وتطويرها وفق رؤى أعمق حتى تحقق أهدافها، داعيًا الشباب إلى مواصلة العمل على تطوير تلك المبادرات لتقديم قيمة مضافة للقطاع الثقافي.

وقام وزير الثقافة بتكريم أصحاب المبادرات التي حازت أعلى التقييمات، حيث كرم محمد حاتم عبد الرحمن صاحب فكرة إنتاج سلسلة من الفيديوهات التوعوية عن تاريخ الحضارة المصرية، وأحمد يحيى عبد السلام صاحب فكرة إنشاء منصة إلكترونية للمواقع الأثرية والسياحية المتاحة لتصوير الأفلام والمواد الدعائية المختلفة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مروة عبد المعطي، مدير الإدارة العامة للاتصال المجتمعي ورئيس لجنة دراسة الأفكار والمبادرات بمنصة “حوار”، أهمية الدور الذي تؤديه المنصة في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة “حوار” تُعد أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فبراير 2023، بهدف خلق بيئة تفاعلية بين مختلف فئات المجتمع، وفتح قنوات مباشرة للحوار بشأن القضايا الوطنية، بما يُسهم في دعم وصنع السياسات العامة واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية في إطار تشاركي فعّال. وقد أسهمت المنصة في تحسين ترتيب مصر على مؤشر “المشاركة المجتمعية الإلكترونية” الصادر في سبتمبر 2024، وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، حيث تقدمت مصر 33 مركزًا لتحتل المرتبة 74 عالميًا عام 2024 مقارنة بالمرتبة 107 عام 2022. كما حصلت المنصة على جوائز دولية مرموقة، من بينها الجائزة الذهبية بفئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع من مؤسسة “جلوبي للأعمال” بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، والجائزة البرونزية بفئة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية ضمن مسابقة “ستيفي أووردز” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2024، فضلًا عن إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2024 بدور تطبيق “حوار” في دعم عملية اتخاذ القرار باعتباره وسيلة اتصال مباشرة وفعالة بين الحكومة والمواطنين.