سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

وزير الثقافة: منصة “حوار” تمثل نموذجًا رائدًا في بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفدًا من مسؤولي منصة “حوار” بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأصحاب المبادرات الأعلى تقييمًا من اللجنة الدائمة لدراسة وفرز الأفكار والمبادرات الواردة على المنصة في قطاع الثقافة، وذلك لتكريمهم ومناقشة أفكارهم وآليات تنفيذها.

وأكد وزير الثقافة أن تكريم أصحاب المبادرات المتميزة يعكس إيمان الدولة بأهمية دعم الأفكار الخلّاقة وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن منصة “حوار” تمثل نموذجًا رائدًا في بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من طاقات الشباب وأفكارهم المبتكرة في خدمة الثقافة والفنون المصرية.

وأضاف أن الأفكار التي تم طرحها يمكن البناء عليها وتطويرها وفق رؤى أعمق حتى تحقق أهدافها، داعيًا الشباب إلى مواصلة العمل على تطوير تلك المبادرات لتقديم قيمة مضافة للقطاع الثقافي.

وقام وزير الثقافة بتكريم أصحاب المبادرات التي حازت أعلى التقييمات، حيث كرم محمد حاتم عبد الرحمن صاحب فكرة إنتاج سلسلة من الفيديوهات التوعوية عن تاريخ الحضارة المصرية، وأحمد يحيى عبد السلام صاحب فكرة إنشاء منصة إلكترونية للمواقع الأثرية والسياحية المتاحة لتصوير الأفلام والمواد الدعائية المختلفة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مروة عبد المعطي، مدير الإدارة العامة للاتصال المجتمعي ورئيس لجنة دراسة الأفكار والمبادرات بمنصة “حوار”، أهمية الدور الذي تؤديه المنصة في تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة وتعزيز  التواصل بين الحكومة والمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة “حوار” تُعد أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فبراير 2023، بهدف خلق بيئة تفاعلية بين مختلف فئات المجتمع، وفتح قنوات مباشرة للحوار بشأن القضايا الوطنية، بما يُسهم في دعم وصنع السياسات العامة واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية في إطار تشاركي فعّال. وقد أسهمت المنصة في تحسين ترتيب مصر على مؤشر “المشاركة المجتمعية الإلكترونية” الصادر في سبتمبر 2024، وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، حيث تقدمت مصر 33 مركزًا لتحتل المرتبة 74 عالميًا عام 2024 مقارنة بالمرتبة 107 عام 2022. كما حصلت المنصة على جوائز دولية مرموقة، من بينها الجائزة الذهبية بفئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع من مؤسسة “جلوبي للأعمال” بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، والجائزة البرونزية بفئة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية ضمن مسابقة “ستيفي أووردز” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2024، فضلًا عن إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2024 بدور تطبيق “حوار” في دعم عملية اتخاذ القرار باعتباره وسيلة اتصال مباشرة وفعالة بين الحكومة والمواطنين.

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

زراعة الشرقية

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه كورفيت

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

خطوات لمعان الشعر في المنزل

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

