إحالة تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية للجنايات

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم.



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٣ عاطلين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضي ملك أحدهم وعثر بداخلها على حفرة بعمق ٥ أمتار، كما عثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.