رمضان 2026.. كريم محمود عبد العزيز يتعاقد على مسلسل جديد إخراج بيتر ميمي

تداولت العديد من الأخبار حول تعاون كريم محمود عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمي بمسلسل جديد من المقرر ان يشارك فى ماراثون رمضان 2026.

وفى هذا السياق، أعلن الحساب الرسمي لعرب وود عبر موقع انستجرام عن تعاون ثنائي مجددا بالفعل فى ماراثون رمضان 2026 بمسلسل بعنوان “دهب حر” ، ويعد هو التعاون السادس بينهما والمسلسل سيكون من تأليف أحمد وائل.

وقدم بيتر ميمي وكريم محمود عبد العزيز العديد من الأعمال الناجحة وهم بيت الروبى، فيلم موسى، فيلم شلبى، فيلم من أجل زيكو، ومسلسل مملكة الحرير.

أحدث اعمال كريم محمود عبد العزيز الدرامية

وكان احدث اعمال محمود عبد العزيز الدرامية هو مسلسل “مملكة الحرير” المسلسل من إخراج وتأليف الدكتور بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" بالتعاون مع "كونكر"، ويتصدر بطولته النجم كريم محمود عبد العزيز، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية من بينهم أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

يتكوّن "مملكة الحرير" من 10 حلقات، ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة قبل الجميع بثلاث ساعات حصريا على التطبيق.