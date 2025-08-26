المدن للخدمات الرياضية تنهي أعمال التنفيذ والتطوير بملعب قاتيا بشمال سيناء

أنهت شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أعمال التنفيذ والتطوير بملعب قاتيا بمحافظة شمال سيناء بدقة وعلى أعلى مستوى، ليكون جاهزا أمام شباب وأطفال شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير الشباب والرياضة بالاهتمام غير المحدود بالمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات الحدودية وتأهيلها على اعلى مستوى لتكون جاهزة لإقامة كافة الفعاليات الرياضية والشبابية المختلفة على مدار العام، من أجل استغلال طاقات شباب وأبناء محافظة شمال سيناء بالشكل النموذجي.

من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للإدارة التنفيذية لشركة المدن برئاسة المهندس محمد رائف على تنفيذ الملعب وتطويره بهذا الشكل المميز في وقت قياسي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالمحافظات الحدودية وإقامة العديد من الفعاليات المختلفة بها وتطوير منشآتها الشبابية والرياضية المختلفة من أجل توفير كل سبل استغلال طاقات أبناء المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أن شمال سيناء واحدة من المحافظات التي تحرص الوزارة على تنظيم العديد من الأحداث الرياضية والشبابية بها.

فيما قال محمد رائف عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المدن إن الشركة كانت حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإنجاز كافة الأعمال بالمحافظات الحدودية التي تمت الواحدة تلو الأخرى، وكان من بينها ملعب قاتيا بمحافظة شمال سيناء.

وأشار إلى أن الوزير كان حريصا على المتابعة اللحظية مع مجلس إدارة شركة المدن على كافة الأعمال وتطورات أعمال التطوير والإنشاءات المختلفة في المحافظات الحدودية.