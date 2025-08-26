للعام الثاني.. إقامة البطولة السنوية للكرة الطائرة الشاطئية بقرية الدبلوماسيين

نُظّمت البطولة السنوية للكرة الطائرة الشاطئية بقرية الدبلوماسيين بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي وذلك للعام الثاني على التوالي.

وذلك بمبادرة من شريف الشناوي وإبراهيم السماوي، مؤسسي البطولة، وبمشاركة كارما منصف.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية من كافة مؤسسات الدولة لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، لا سيّما خلال فترة العطلات الصيفية .

وتُعد هذه البطولة من أبرز الفعاليات الرياضية الصيفية في الساحل الشمالي، حيث شهدت مشاركة واسعة من فرق شبابية تنافست في أجواء يسودها الحماس والروح الرياضية .

واختُتمت البطولة بتوزيع الكؤوس والجوائز على الفرق الفائزة، وسط إشادة بالحس التنافسي الراقي والتنظيم المتميز.