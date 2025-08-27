خبير: إسرائيل تصعّد بشكل ممنهج وتسعى لضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج تصعيدًا غير مسبوق وممنهج على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرد الإسرائيلي على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار جاء على الأرض، من خلال محاولات ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية.

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، إن إسرائيل تستخدم سلاح "المجاعة" ضد سكان قطاع غزة كأداة ضغط لتحقيق أهدافها، موضحًا أن الترويج للمجاعة لا يُستخدم فقط للضغط الميداني، بل له تأثير نفسي شديد، إذ يدفع السكان للبحث عن أي مخرج للنجاة، سواء من الجوع أو من القصف.

وأشار إلى أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه، تمهيدًا لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذا المخطط، من خلال استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعرقلة محاولات تهجير السكان قسرًا.