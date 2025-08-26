اختفاء بسمة داود في الحلقة الرابعة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

اختفت نهى ( بسمة داود ) في الحلقة الرابعه من حكاية انت وحدك بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو من منزل سارة ( تارا عماد ) وتبحث سارة عنها في كل مكان حتى تكتشف أنها ذهبت إلى المستشفى، ولكن لم توصل لها .



مسلسل ما تراه ليس كما يبدو هو حلقات منفصله متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات والعمل يضم عدد كبير من النجوم. حكاية Just You بطولة بسمة داود، تارا عماد، وفاء صادق، عمرو جمال، وهو من تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم وإنتاج كريم أبو ذكري.

وفي سياق آخر، تعد أحدث أعمال بسمة داود هو فيلم إسعاف أول بطولة سينمائية لبسمة داود في المملكة العربية السعودية، وقدمت فيه دور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض والتي تجمعها الأحداث بكلا من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في السينمات .

وشاركت بسمة داود في مسلسل تيتا زوزو، وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، أسلام إبراهيم، ندى موسي، حمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية). فقد تصدرت محركات البحث خلال عرض الحلقات الأخيرة بسبب قوة أدائها. العمل من تأليف مصنع الحكايات. وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

كما يعد نجاحها امتداد لما حققته في مسلسل إيجار قديم الذي قدمت خلاله شخصية ريهام وحازت ردود أفعال قوية على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها في بطولته النجوم شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، كما عرض لها على المنصة ذاتها مسلسل مشوار الونش الذي شاركها في بطولته النجوم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

بسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان 2021، كما قدمت حكاية تاج راسنا بابا في مسلسل نصيبي وقسمتك 4، كما قدمت مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، كما نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها حكايات جروب الدفعة على منصة Watch It.