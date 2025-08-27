الدرديري عن فوز الزمالك: بدايات مبشرة للأبيض

علق الإعلامي عمرو الدرديري علي فوز الزمالك علي فاركو بهدف دون رد و تصدره لجدول ترتيب الدوري عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري : الزمالك يتصدر الدوري بعد الفوز على فاركو ، ما أروع جماهير الزمالك وما أروع خوان ألفينا وشيكو بانزا ، بدايات مبشرة للأبيض.

وقرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء بصورة طبيعية دون الحصول على راحة عقب الفوز على فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.